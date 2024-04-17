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В Казани за изнасилование и склонение к наркотикам подростков судят гражданина Эквадора
В Советском суде Казани проходит процесс по уголовному делу в отношении гражданина Эквадора. Его обвиняют в изнасиловании несовершеннолетней, насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней и грабеже.
Помимо этого, мужчину обвиняют в двух эпизодах склонения несовершеннолетних к употреблению наркотиков и трех эпизодах сбыта наркотиков несовершеннолетним.
Как сообщил «Татар-информу» собственный источник близкий к следствию, обвинение считает, что преступление было совершено еще в апреле 2022 года. Молодой человек на тот момент был студентом КФУ. По версии обвинения, за два дня он накачал наркотиками двух несовершеннолетних девочек, которым на тот момент было 14 и 16 лет.
Как полагает следствие, в первый день парень накачал наркотиками и изнасиловал 14-летнюю девочку, а на следующий день совершил действия сексуального характера в отношении 16-летней. Все преступления мужчина совершал в арендованной квартире в Советском районе Казани.
В свою очередь молодой человек отрицает причастность к эпизодам, связанным с наркотиками.
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