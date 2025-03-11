В Казани за год во время диспансеризации обнаружили 1175 случаев онкологии
Владимир Филатов
Во время диспансеризации жителей Казани за последний год было выявлено 1175 случаев злокачественных новообразований. Об этом сегодня на Итоговом медицинском совете Управления здравоохранения Казани рассказал начальник ведомства Владимир Филатов.
В прошлом году зафиксировано 75 738 случаев заболеваний. Впервые было выявлено 1175 случаев онкологии, из которых 916 пациентов находятся на I—II стадиях, что составляет 78%.
Число осмотренных в прошлом году увеличилось в 1,5 раза по сравнению с 2023 годом. За последние пять лет доля обследованных среди взрослого населения Казани выросла с 23% до 70%.