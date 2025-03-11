В Казани за год во время диспансеризации обнаружили 1175 случаев онкологии

Владимир Филатов

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Во время диспансеризации жителей Казани за последний год было выявлено 1175 случаев злокачественных новообразований. Об этом сегодня на Итоговом медицинском совете Управления здравоохранения Казани рассказал начальник ведомства Владимир Филатов.

В прошлом году зафиксировано 75 738 случаев заболеваний. Впервые было выявлено 1175 случаев онкологии, из которых 916 пациентов находятся на I—II стадиях, что составляет 78%.

Число осмотренных в прошлом году увеличилось в 1,5 раза по сравнению с 2023 годом. За последние пять лет доля обследованных среди взрослого населения Казани выросла с 23% до 70%.