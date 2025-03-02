В Казани за год ставки аренды студий выросли сильнее, чем в Москве

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В Казани за год помесячная аренда студий подорожала на 26,5%, до 27,1 тыс. рублей. Для сравнения: в Москве за тот же период ставки увеличились на 26,4%, до 53,6 тыс. рублей, следует из аналитики портала «Мир квартир».

Сильнее всего выросла цена аренды таких квартир в Чите (+86,4%), Твери (+75,4%), Новокузнецке (+71,6%), Курске (+64,1%), Череповце (+62,4%), Оренбурге (+60%), Саранске (+56,8%), Туле (+55,4%), Владикавказе (+55%) и Тольятти (+53,8%).

Меньше всего – в Чебоксарах (+5,9%), Владивостоке (+6,8%), Белгороде (+8%), Тюмени (+8,3%), Краснодаре (+9,8%), Новосибирске (+10%), Сочи (+10,9%), Мурманске (+10,9%), Томске (+11,9%) и Сургуте (+15,1%).

В Московской области стоимость аренды малогабаритных квартир выросла на 32,3%, до 33,3 тыс. рублей в месяц, а в Санкт-Петербурге – на 17,6%, до 32,4 тыс. рублей.

В целом по стране ставки помесячной аренды квартир до 32 кв. м за год выросли на 30,8%, до 23 тыс. рублей.

«С февраля 2024 года маленькие по площади объекты на рынке аренды подорожали на столько же, на сколько и обычные «однушки». И спрос на них такой же: с одной стороны, они дешевле, чем стандартные однокомнатные квартиры, но с другой – подходят не всем арендаторам, – сказал гендиректор упомянутого портала Павел Луценко. – Что касается предложения, оно увеличилось на 75%. Дело в том, что собственники квартир-студий в новостройках, купленных в предыдущие годы с инвестиционными целями, часто не могут их продать сейчас по желаемой цене, так как ипотека практически недоступна. Зато аренда подорожала, поэтому такие объекты можно выгодно сдавать. В этом году мы ожидаем дальнейшего роста ставок на них, но уже более умеренными темпами – основной скачок уже случился».