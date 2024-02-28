В Казани за год снизилось число убийств

В 2023 году число убийств в столице Татарстана уменьшилось на 22 процента. Об этом сегодня на сессии Казанской городской Думы рассказал временно исполняющий обязанности начальника УМВД Казани Ильнур Хаялиев.

По данным ведомства, уменьшилось также число разбойных нападений – на 45,5%, грабежей – на 25,5% и краж – на 19,2%. Кроме того, зафиксировано снижение преступлений, совершенных в состоянии опьянения.

«Достигнута стопроцентная раскрываемость изнасилований, разбоев, выросла раскрываемость убийств, умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, грабежей, квартирных краж и угонов», – указал представитель ведомства. Всего, по данным УМВД Казани, правоохранителями расследовано 8786 преступлений.