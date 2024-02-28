news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Происшествия 28 февраля 2024 14:46

В Казани за год снизилось число убийств

Скопировать ссылку

В 2023 году число убийств в столице Татарстана уменьшилось на 22 процента. Об этом сегодня на сессии Казанской городской Думы рассказал временно исполняющий обязанности начальника УМВД Казани Ильнур Хаялиев.

По данным ведомства, уменьшилось также число разбойных нападений – на 45,5%, грабежей – на 25,5% и краж – на 19,2%. Кроме того, зафиксировано снижение преступлений, совершенных в состоянии опьянения.

«Достигнута стопроцентная раскрываемость изнасилований, разбоев, выросла раскрываемость убийств, умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, грабежей, квартирных краж и угонов», – указал представитель ведомства. Всего, по данным УМВД Казани, правоохранителями расследовано 8786 преступлений.

#преступления #умвд казани
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100