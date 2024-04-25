В Казани за год посуточная аренда жилья подорожала на 29%

За последний год аренда жилья в Казани подорожала на 29%. Это больше, чем в Москве и Сочи, где ценник подняли всего на 12%, пишет «Российская газета».

Сейчас арендовать жилье в столице Татарстана стоит в среднем 4,46 тыс. рублей. Причем в других популярных городах для отдыха, несмотря на более скоромный рост цен все равно выходит дороже. Так, в Москве средняя стоимость аренды составляет 4,73 тыс. рублей, в Санкт-Петербурге – 4,96 тыс. рублей, в Геленджике – 5,63 тыс. рублей, Светлогорске (Калининградская область) – 5,75 тыс. рублей, а в Сочи – 5,77 тыс. рублей.

Отмечается, что вопреки росту цен на аренду Казань вошла в топ направлений на лето-2024-го. Также в списке востребованных городов оказались те же Санкт-Петербург, Сочи, Зеленоградск, Москва, Калининград, Кисловодск, Светлогорск, Анапа и Геленджик.

Причем, согласно опросам, почти половина путешественников (47%) хотят взять в аренду именно частное жилье. Еще 35% туристов планируют жить в отеле, а 9% - в хостелах. Погостить у родственников в планах у 24% опрошенных, а 13% «приютят друзья». Некоторые планируют комбинировать во время поездки несколько типов проживания.