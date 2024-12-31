В Казани за год отремонтировали 2,5 млн кв. метров дорог

Общая площадь отремонтированных дорог в Казани в этом году достигла около 2,5 млн кв. метров. Это на треть больше, чем в прошлом году, когда было обновлено 1,6 млн кв. метров. Об этом сообщил заместитель руководителя исполкома Казани по вопросам благоустройства Игорь Куляжев на брифинге в Кабинете Министров РТ.

«Этот год для республики, для города стал выдающимся. Самый большой объем финансирования был направлен на реконструкцию, новое строительство. Прежде всего это реконструкция Горьковского шоссе – от улицы Музыкальной до трассы М7. Второй значимый объект – Вознесенский тракт», – рассказал он.

Куляжев добавил, что также реконструирована дорога по улице Н. Фаттаха, она стала иметь четыре полосы для движения. Она является продолжением улицы Осиновской, которую реконструировали в 2022 году.

По национальному проекту «Безопасные качественные дороги» отремонтированы девять участков дорог общей протяженностью 6,5 км. «Благодаря реализации нацпроекта доля дорог Казанской агломерации, находящихся в нормативном состоянии, достигла 85%», – подчеркнул замруководителя исполкома.

По программе «Наш двор» в этом году отремонтировано 459 дворовых территорий многоквартирных домов. А всего за пять лет благоустроено 2278 дворов. «На следующий год программа будет продолжена, потому что еще остаются дворы, которые нуждаются в ремонте», – отметил Куляжев.

Всего в этом году на строительство, ремонт и благоустройство дворов было направлено 31,2 млрд рублей. В частности, 17,1 млрд рублей выделено на строительство, 10,4 млрд рублей – на ремонт, 3,7 млрд – на программу «Наш двор».