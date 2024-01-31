В Казани за год обеспеченность жителей торговыми площадями снизилась на 7,5%

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В Казани по итогам 2023 года на 7,5% сократилась обеспеченность жителей торговыми площадями. Об этом пишет консалтинговая компания NF Group, специалисты которой проанализировали информацию о 15 городах-миллионниках.

В среднем показатель составил 500 кв. метров на 1 тыс. человек — это на 1,5% меньше, чем в 2022 году. Снижение наблюдается в 10 городах, больше всего — в Красноярске, столице Татарстана и Екатеринбурге. Аналитики объяснили такую ситуацию двумя факторами — отсутствие открытий новых торговых центров и рост численности населения.

«В прошлом году в России наблюдалось снижение обеспеченности торговыми площадями, что во многом объясняется несколькими ключевыми факторами. Во-первых, низкая девелоперская активность в 2021-2022 годы, обусловленная экономическими и регуляторными неопределенностями, сдерживала запуск новых проектов. Во-вторых, мы столкнулись с задержками ввода новых торговых объектов. Наконец, вызванные разными причинами локальные закрытия торговых центров, как, например, закрытие ТЦ в Казани», — объяснила, региональный директор департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева.

Если все запланированные на 2024 год открытия торговых центров состоятся, то средняя обеспеченность торговыми площадями по итогу года может вырасти на 3% и составить 515 кв. м.