В Казани за год из-за выезда на встречку погибли три человека, еще 80 пострадали

В 2024 году на дорогах Казани из-за выезда на встречку произошло 43 ДТП. В результате погибли три человека, еще 80 получили травмы различной степени тяжести. Такую статистику приводит Госавтоинспекция столицы РТ.

В целях профилактики автоинспекторы Казани с 30 января по 8 февраля проводят операцию «Встречная полоса». Основное внимание стражей порядка сосредоточено на водителях, допускающих данное нарушение.

«Прежде чем начать обгон, водитель обязан убедиться в том, что полоса движения, на которую он собирается выехать, свободна на достаточном для обгона расстоянии и в процессе обгона он не создаст опасности для движения и помех другим участникам дорожного движения, а в зоне действия дорожного знака „Обгон запрещен”, при наличии сплошной линии разметки, а также в конце подъема, на опасных поворотах и на других участках с ограниченной видимостью обгоны запрещены», – объяснил начальник городской Госавтоинспекции Михаил Савин.

Он напомнил, что за выезд в нарушение ПДД на полосу, предназначенную для встречного движения, водителю грозит штраф до 7,5 тыс. рублей или лишение прав на срок до шести месяцев. В случае повторного нарушения – до трех лет лишения свободы.

Автоинспекторы Казани рекомендуют быть предельно внимательными и не нарушать правила дорожного движения.