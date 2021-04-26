В Казани за этот год на строительство крупных дорожных объектов потратят 6,5 млрд рублей

В 2021 году в Казани при строительстве крупных дорожных объектов потратят 6,5 млрд рублей. Об этом на деловом понедельнике в исполкоме города рассказал заместитель руководителя исполкома Игорь Куляжев.

«„Проектирование, строительство и реконструкция объектов“, объем этой программы составляет 6 млрд 500 млн рублей, которые будут направлены на строительство участка Большого Казанского кольца, автодороги к будущему жилому комплексу расположенному на месте бывшего полигона Порохового завода, Вознесенского тракта от улица Гвардейская до проспекта Победы, разворотной петли по Оренбургскому тракту, подземному пешеходному переходу на улице Мавлютова», — сказал Куляжев.

В рамках строительства БКК улица Тихорецкая будет расширена с двух полос до четырех от Технической до Магистральной.

В Кировском районе продолжается строительство четырехполосной автодороги от Несмелова до ЖК «Серебряный бор» — дороги-дублера Горьковского шоссе.

«На данном участке нам предстоит решить непростой вопрос о выкупе 313 объектов недвижимости. В настоящее время оценка объектов и подписание соглашений с собственниками на выкуп ведется», — отметил докладчик.

Для комфортного выезда из ЖК «Салават Купере» власти разработали проект расширения улицы Осиновская. «Сегодня ведется процедура подготовки необходимой документации для выкупа 23 объектов недвижимости попадающих в границы расширения», — добавил заместитель руководителя исполкома.

В Советском районе начаты подготовительные работы по строительству шестиполосной автомобильной дороги по Вознесенскому тракту протяженностью около 10 километров. В этом году стартует строительство первого участка от Аметьевской магистрали до проспекта Победы протяженностью 3,8 км.

Кроме того, по улице Мавлютова запланировано строительство подземного пешеходного перехода, для безопасного доступа к станции метро «Горки», больнице № 18, международной школе и новому футбольному манежу. Завершить работы там планируют к началу 2022 года.