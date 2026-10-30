В Казани за две недели рейда поймали более 100 пьяных водителей

В Казани прошел профилактический рейд «Нетрезвый водитель», направленный на предупреждение нарушений ПДД водителями в состоянии опьянения.

Как рассказали в Госавтоинспекции города, рейд проводился с 16 по 29 октября. Автоинспекторы выявили более 100 случаев, когда водители либо находились в состоянии опьянения, либо отказывались от прохождения медосвидетельствования. Всех нарушителей оштрафовали и забрали у них права на срок до полутора лет. Если их поймают за рулем пьяными во второй раз – наступит уголовная ответственность

«Если вы стали свидетелем того, как нетрезвый водитель садится за руль, незамедлительно сообщайте об этом в дежурную часть Госавтоинспекции. Возможно, ваша бдительность спасет чью-то жизнь», – призвали в ГАИ.