В Казани за два дня выпало 42% от месячной нормы осадков

1 и 2 января в Казани выпало 14 мм осадков — 42% от месячной нормы. Дорожные службы работают круглосуточно, в среднем на уборку дорог с начала года выходят 378 единиц техники. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы республики.

Предстоящей ночью в уборке будут задействованы 54 дорожных рабочих и 344 единицы спецтехники. Снег будут вывозить с улиц Баумана, Авангардная, Беломорская, Большая Красная, Вахитова, Гвардейская, Гиззата, Девятаева, Журналистов, Касаткина, Кирпичникова, Космонавтов, Кремлевская, Кулагина, Лобачевского, Нариманова, проспект Победы, Сибирского тракта и др.

На сегодня дороги находятся в нормативном состоянии. Основные силы направлены на вывоз снега и очистку тротуаров.