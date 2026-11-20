Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

За девять месяцев 2026 года в Казани во время профилактических обследований выявили 767 тыс. заболеваний. Из них 29 тыс. обнаружили впервые. Об этом рассказал начальник Управления здравоохранения Казани Ильназ Ахмадиев на XI сессии Казанской городской Думы пятого созыва.

По его данным, за последние пять лет число профилактических мероприятий в городе выросло с 288 тыс. до 1,18 млн. Диспансеризацию определенных групп взрослого населения прошли 512,2 тыс. человек, обследования репродуктивного здоровья – 224,3 тыс. Еще 366,9 тыс. человек охватили диспансерным наблюдением, а 82,5 тыс. прошли профилактические медосмотры.

За девять месяцев годовой план по диспансеризации взрослого населения выполнили на 62,3%. Обследование прошли 359,4 тыс. человек. За тот же период прошлого года показатель составлял 68%, хотя число обследованных было меньше – 342,3 тыс. человек. Главной причиной отставания от плана в управлении называют нежелание части жителей проходить медицинские осмотры.

Отдельно Ахмадиев остановился на проверке репродуктивного здоровья. За девять месяцев такую диспансеризацию прошли 163,3 тыс. казанцев. Из них 22,1 тыс. человек, или 13,5%, направили на дополнительные обследования.

Среди нарушений, которые выявляют у женщин, – хронические гинекологические заболевания, инфекции, передающиеся половым путем, изменения молочных желез и нарушения менструального цикла. В презентации частота выявления обозначена на уровне 20–30%. У мужчин этот показатель составляет 15–25%. Среди выявляемых проблем – воспалительные заболевания предстательной железы, инфекции мочеполовой системы, гормональные нарушения и врожденные аномалии.

Еще одно направление работы – диспансеризация сотрудников промышленных предприятий. В этом году планируется обследовать 76,3 тыс. работников. За девять месяцев осмотры прошли 53,5 тыс. человек, или 70% от годового плана. В программу включились 585 предприятий. На второй этап диспансеризации направили 2,2 тыс. сотрудников.

Отвечая на вопрос о необходимости диспансеризации на предприятиях, Ахмадиев рассказал, сколько случаев рака удалось обнаружить на ранних стадиях.

«За текущий год, только за десять месяцев, в рамках диспансеризации было выявлено 363 онкологических заболевания на ранних стадиях. Получается, это 363 спасенные жизни», – отметил он.

Начальник управления пояснил, что обычные медицинские осмотры на предприятиях и диспансеризация решают разные задачи. Первые нужны прежде всего для проверки профессиональной пригодности сотрудников и выявления вредных факторов на рабочих местах. Диспансеризация включает больше исследований и помогает обнаружить заболевания, которые могут долго не проявляться.

При этом результаты анализов, сданных во время диспансеризации, можно будет использовать и при периодических медосмотрах работников. Это позволит избежать повторной сдачи части анализов.