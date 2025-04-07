В Казани за десять лет на треть сократилось количество ДТП

За последнее десятилетие аварийность на дорогах Казани снизилась на 31% – с 1,8 тыс. происшествий с пострадавшими в 2014 году до 1,2 тыс. в 2024-м. Такие данные привел председатель Комитета по транспорту исполкома города Алексей Сидоров на деловом понедельнике.

Показатели смертности в ДТП сократились еще значительнее – на 46%. В прошлом году в авариях погибли 38 человек. Количество пострадавших уменьшилось на 33%, составив 1,5 тыс. человек.

Особую тревогу у властей вызывает проблема несовершеннолетних водителей питбайков и квадроциклов. В 2024 году произошло 73 ДТП с участием мототранспорта, в которых погибли 3 человека и 82 получили травмы. Только за начало текущего мотосезона зафиксировано уже 4 подобных происшествия с 4 пострадавшими.

«Родители должны несколько раз подумать, прежде чем доверять управление питбайками несовершеннолетним и дарить им подобные игрушки. Прошу услышать нас и Госавтоинспекцию», – подчеркнул Сидоров.

Власти продолжают работу по повышению безопасности дорожного движения, однако, как отмечают специалисты, ответственность родителей остается ключевым фактором в профилактике детского травматизма на дорогах, добавил он.