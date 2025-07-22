В Казани за день поймали 15 водителей, которые перевозили детей без автокресла

Фото: ГАИ Казани

В Казани за день автоинспекторы поймали 15 нарушителей, которые перевозили детей без автокресла.

Автоинспекторы совместно с ГБУ БДД в рамках Оперативно-профилактического мероприятия «Ребенок – Главный пассажир» провели рейд.

«Родители должны со всей серьезностью отнестись к безопасности собственных детей. Согласно правилам, перевозка детей до 7 лет на заднем сиденье должна осуществляться в специальном детском кресле, соответствующем весу и росту ребенка, на переднем – до 11 лет включительно», – рассказал «Татар-информу» заместитель начальника Госавтоинспекции УМВД России по Казани Айрат Хамидуллин.

Он отметил, что семья для ребенка – это источник общественного опыта.

«Здесь он находит примеры для подражания, и здесь происходит его социальное рождение. И если мы хотим вырастить нравственное здоровое поколение, то должны решать эту проблему всем миром: школа, семья, общественность», – добавил Хамидуллин.

Автоинспекторы настоятельно рекомендует перевозить детей в автокресле даже после достижения ими 7-летнего возраста.