В Казани за день из воды спасли троих тонувших, все находятся в больнице

За прошедший день в Казани трое местных жителей едва не погибли, утонув в воде, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

В поселке Дербышки, на озере Комсомольском очевидцы спасли 16-летнего тонущего юношу. После этого прибывшая бригада скорой помощи провела реанимационные мероприятия.

Пострадавшего молодого человека госпитализировали в ДРКБ.

Еще два случая произошли на реке Казанке. Утром 67-летняя женщина упала с моста в воду около третьей транспортной дамбы. Спасатели ЗПСО №2 нашли пострадавшую в 150-200 метрах от берега.

Затем женщину доставили на берег и передали подоспевшим медикам.

Около трех часов дня очевидцы сообщили по номеру вызова экстренных спецслужб 112 о мужчине, который плывет по Казанке от Кремлевской набережной в сторону «Чаши».

Сотрудники ГИМС спасли 28-летнего мужчину, который плыл на расстоянии 80 метров от берега.

Причина всех трех происшествий в данный момент устанавливается.

ГУ МЧС России по РТ напоминает о правилах безопасности поведения на воде. Запрещено купаться в необорудованных местах, а также будучи пьяным или на водном транспорте вблизи места купания людей. Не прыгайте в воду в незнакомых местах, а также не оставляйте детей без присмотра.

За купание в необорудованном месте грозит штраф в размере от 1000 до 1500 рублей.