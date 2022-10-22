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Ру Тат
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Происшествия
22 октября 2022  11:01
Полина Шевчук

В Казани за дебош задержали нетрезвого постояльца гостиницы

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Наряд вневедомственной охраны Росгвардии получил сигнал о срабатывании тревожной кнопки в одной из гостиниц на улице Годовикова в Казани, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Управления Росгвардии по Республике Татарстан.

В считаные минуты стражи порядка были на месте. Выяснилось, что постоялец отеля выпил и стал себя неадекватно вести. Мужчина ругался, хулиганил и оскорблял персонал гостиницы, а также мешал другим жильцам отеля. На просьбы успокоиться не реагировал.

Росгвардейцы скрутили дебошира, надели на него наручники и доставили в полицию. Задержанным оказался 31-летний житель Марий Эл. На мужчину составили протокол за мелкое хулиганство.

 

 

 

 

 

#росгвардия по рт #мелкое хулиганство
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