Происшествия 13 марта 2026 18:15

В Казани за час зафиксировали серию утечек газа сразу в пяти жилых домах

В Казани в течение часа зафиксировали серию утечек газа в пяти многоквартирных домах. По информации Жилинспекции РТ, инциденты произошли на улицах Гарифьянова, Зорге, Мира, Годовикова и Восстания.

В пяти домах временно отключены газовые стояки, к которым подключены плиты и водонагреватели. Подача газа будет возобновлена только после ремонта и проверки оборудования.

Надзорные органы проверяют действия управляющих компаний и газовых служб. Особое внимание уделяется дому №17 на улице Восстания, где техобслуживание газового оборудования проводилось всего полтора месяца назад.

#Госжилинспекция РТ #утечка газа
В топе
«Этот вечер всегда ждут с особым трепетом»: как Татарстан провел ифтар в Москве

12 марта 2026
В Госдуме рассказали о неработающей мобильной связи и Wi-Fi

12 марта 2026
Новости партнеров