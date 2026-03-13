В Казани за час зафиксировали серию утечек газа сразу в пяти жилых домах

В Казани в течение часа зафиксировали серию утечек газа в пяти многоквартирных домах. По информации Жилинспекции РТ, инциденты произошли на улицах Гарифьянова, Зорге, Мира, Годовикова и Восстания.

В пяти домах временно отключены газовые стояки, к которым подключены плиты и водонагреватели. Подача газа будет возобновлена только после ремонта и проверки оборудования.

Надзорные органы проверяют действия управляющих компаний и газовых служб. Особое внимание уделяется дому №17 на улице Восстания, где техобслуживание газового оборудования проводилось всего полтора месяца назад.