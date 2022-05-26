В Казани за час рейда автоинспекторы поймали троих нарушителей на электросамокатах

Первый в этом году рейд на нарушителей ПДД на электросамокатах провела Госавтоинспекция накануне в центре Казани.

За час рейда автоинспекторы остановили троих нарушителей. С ними провели разъяснительную беседу, предупредив, что в следующий раз за нарушения им придется заплатить штраф.

«Всего с начала мая в Казани за нарушения правил дорожного движения при использовании электросамокатов к ответственности были привлечены 86 человек, 79 из них были на арендных самокатах. ГИБДД Казани напоминает всем участникам движения, что необходимо неукоснительно следовать ПДД и быть на дороге предельно внимательными и аккуратными», – подчеркнул начальник отдела ГИБДД УМВД России по Казани Игорь Новиков.

