В Казани за 99 млн рублей продают дом на Волкова, где жил Сайдашев

Старинный особняк на улице Волкова в Вахитовском районе Казани выставили на продажу. За объект площадью 390 «квадратов» с участком в 14,4 соток просят 99 млн рублей, следует из опубликованного объявления.

Речь идет о здании 1892 года постройки высотой в три этажа, сделанном из кирпича и обшитом деревом. Оно расположено недалеко от улиц Достоевского и Щербаковского переулка.

Согласно описанию объявления, в этом доме 10 комнат, но зданию требуется ремонт: на данный момент все помещения укомплектованы старинной мебелью и некоторой техникой.

Интересно, что это здание является объектом культурного наследия. Более того, в 1906 – 1908 годы там жил поэт Велимир Хлебников, а с 1929 по 1931 годы – композитор Салих Сайдашев.