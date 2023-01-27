В Казани за 7 лет вдвое выросло количество победителей всероссийской олимпиады школьников

Количество призеров и победителей всероссийской олимпиады школьников Казани за семь лет выросло в два раза – с 72 до 142. В прошлом году призовые места заняли 735 учеников – на 87 больше, чем годом ранее, сообщает пресс-служба городской мэрии.

На всероссийском этапе, по сравнению с 2021 годом, количество призеров увеличилось на 27 и составило 142 школьника. В целом по этому показателю столица Татарстана по итогам прошлого года не уступает Москве.

Школьники активнее участвуют в олимпиадах благодаря денежному вознаграждению. За пять лет число получателей грантов и объем выделенных средств также увеличились – в 2016 году вознаграждение получили 495 школьников и 338 педагогов, а в 2022 году – 1007 учеников и 514 педагогов.