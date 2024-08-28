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Экономика 28 августа 2024 06:30

В Казани за 60 млн рублей проведут капремонт проезда в Приволжском районе

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В Казани за 60 млн рублей проведут капремонт проезда в Приволжском районе
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Казани проведут капитальный ремонт проезда от Фермского шоссе до улицы Братьев Батталовых, следует из информации на портале госзакупок.

Протяженность участка дороги в Приволжском районе города составляет 870 метров, стоимость работ составляет почти 60 млн рублей. Подрядчику предстоит обновить дорогу в срок до 29 ноября.

Заказчиком проведения ремонта выступает Главтатдортранс, а источником финансирования — бюджет Татарстана.

#ремонт дороги
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