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В Казани за 60 млн рублей проведут капремонт проезда в Приволжском районе
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Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»
В Казани проведут капитальный ремонт проезда от Фермского шоссе до улицы Братьев Батталовых, следует из информации на портале госзакупок.
Протяженность участка дороги в Приволжском районе города составляет 870 метров, стоимость работ составляет почти 60 млн рублей. Подрядчику предстоит обновить дорогу в срок до 29 ноября.
Заказчиком проведения ремонта выступает Главтатдортранс, а источником финансирования — бюджет Татарстана.
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