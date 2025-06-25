В Казани за 5 лет построено 25 детсадов и 16 школ, отремонтировано 1,1 тыс. домов

В Казани за пять лет капитально отремонтировано более 1,1 тыс. домов, построено 25 детских садов и 16 школ. Столица Татарстана – лидер в России по этому показателю на протяжении уже 11 лет, сообщил на XL Конференции Казанского местного отделения партии «Единая Россия» глава города Ильсур Метшин.

«54% школьников – это более 90 тыс. человек – обедают в школах бесплатно, за счет бюджета, и почти 100 тыс. детей бесплатно занимаются в кружках. Таким образом, уже много лет мы поддерживаем детей из семей с невысоким достатком», – заявил секретарь Казанского местного отделения «Единой России».

Метшин добавил, что количество спортивных сооружений в городе за пять лет выросло на 204 объекта. Кроме того, 66% горожан регулярно занимаются спортом, что на 14,5% больше, чем в 2020 году.

«Многие показатели, заложенные в Стратегии социально экономического развития Казани до 2030 года, уже выполнены и перевыполнены. В нормативное состояние приведены 85% городских дорог, более 4 тыс. многоквартирных домов, благоустроены 2278 дворовых территорий», – подчеркнул он.

Мэр столицы Татарстана добавил, что за пять лет также благоустроено 47 общественных пространств, причем 20 из них созданы с нуля.

«С нуля строится первый инклюзивный бульвар на улице Серова. Молодежная инфраструктура в Казани обновлена на 80%, культурная – на 95%. Многое сделано для развития инклюзии: сегодня в Казани 575 объектов на городской карте доступности», – сказал он.

По словам Метшина, Казань занимает первое место по рождаемости среди городов Приволжского федерального округа, став пятым городом в России по численности населения.

«Экономика города за пять лет выросла вдвое. Среди городов-миллионников Казань занимает первое место по объему инвестиций, по размеру средней зарплаты столица Татарстана поднялась с седьмого на третье место. Наш город – лидер рейтинга по качеству жизни ВЭБ.РФ. Мы вошли в тройку лучших российских городов-миллионников по качеству городской среды», – заключил он.