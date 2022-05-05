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Ру Тат
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Общество
5 мая 2022  11:00

В Казани за 3,6 млн рублей продают винно-коктейльный бар в историческом центре города

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В историческом центре Казани выставлен на продажу винно-коктейльный бар «Жизнь». Бар, расположенный в отдельном здании по улице Карла Маркса, владелец оценил в 3,6 млн рублей, говорится в объявлении на Avito.

«Вкусное меню от известного шеф-повара Казани. Авторская винная и коктейльная карты. Прекрасный дизайнерский ремонт. Бар открыт по вдохновению с лучшими традициями европейских, московских и питерских баров, где бывали сами и захотели привнести в своё детище», — сообщает автор объявления.

Помещение рассчитано на 45 посадочных мест и продается вместе со служебной и гостевой мебелью, деталями интерьера, кухонным оборудованием, посудой, а также продуктами и заготовками для приготовления напитков и блюд. Помимо этого, новый владелец получит действующие страницы заведения в социальных сетях.

#продажа #бары
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