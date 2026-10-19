В Казани за 2026 год ввели 8 новых социальных объектов

В столице Татарстана за 2026 год было введено 8 новых социальных объектов, два из которых – переходящие. Об этом на деловом понедельнике сообщил директор департамента по содержанию и обслуживанию учреждений социальной сферы Казани Илья Коротихин.

«Отремонтировано и модернизировано 44 социальных учреждения: 25 муниципальных и 19 государственных республиканских, расположенных на территории города», – добавил Коротихин.

Мэр Казани Ильсур Метшин в свою очередь подчеркнул, что каждый ввод дает новые возможности для самореализации – будь то спорт или социальные объекты.

«Выделено 3 млрд рублей – большие деньги, большая ответственность, но и большие результаты, большая отдача. Поэтому обязательно продолжим созидательную работу. Давайте готовить планы на 2027 год», – заявил Метшин.