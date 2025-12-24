В Казани за 2025 год построили более 1,3 млн кв. метров жилья

Фото: © «Татар-информ»

В столице Татарстана за 2025 год было построено свыше 1,3 млн кв. метров жилья. Об этом сообщил мэр Казани Ильсур Метшин на пресс-конференции.

«Мечта, которая была у нас, – стройка более одного квадратного метра на человека. Мы построили больше 1,3 млн квадратных метров», – заявил Метшин.

Он добавил, что в городе за последние 20 лет существенно выросло качество архитектуры.

«Вспоминаем проекты на 1000-летие города и какие проекты сейчас. Те же люди делают, но строят совершенно другую Казань, другой образ жизни», – поделился Метшин.