Руc Тат
16+
Экономика 24 декабря 2025 13:38

В Казани за 2025 год построили более 1,3 млн кв. метров жилья

В Казани за 2025 год построили более 1,3 млн кв. метров жилья
Фото: © «Татар-информ»

В столице Татарстана за 2025 год было построено свыше 1,3 млн кв. метров жилья. Об этом сообщил мэр Казани Ильсур Метшин на пресс-конференции.

«Мечта, которая была у нас, – стройка более одного квадратного метра на человека. Мы построили больше 1,3 млн квадратных метров», – заявил Метшин.

Он добавил, что в городе за последние 20 лет существенно выросло качество архитектуры.

«Вспоминаем проекты на 1000-летие города и какие проекты сейчас. Те же люди делают, но строят совершенно другую Казань, другой образ жизни», – поделился Метшин.

#Ильсур Метшин #Казань #Пресс-конференция
