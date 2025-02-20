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Экономика 20 февраля 2025 15:49

В Казани за 2024 год построили и отремонтировали дорог на 45 млрд рублей

Объем выделенных на дорожно-строительные работы в столице Татарстана средств за 2024 год составил 45,3 млрд рублей. Об этом сообщил мэр Казани Ильсур Метшин на отчетной сессии Казгордумы.

«Общая площадь ремонта и строительства дорог составила более 2,4 млн кв. метров, что сравнимо с 340 футбольными полями. Это на треть больше, чем в предыдущем году», – подчеркнул глава города.

По словам мэра, всего за последние десять лет в Казани удалось провести дорожные работы на общую сумму, превышающую 150 млрд рублей.

#дороги #Казань #Ильсур Метшин #Казгордума
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