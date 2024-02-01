В Казани за 2023 год забраковали более 600 тонн некачественной продукции

В 2023 году лаборатория департамента продовольствия и социального питания столицы РТ не допустила к реализации 661,5 тонны некачественной продукции.

Как сообщает мэрия города, всего в прошлом году департаментом выполнено 232,6 тыс. анализов сырья и продовольствия. При этом каждый месяц лаборатория делает свыше 20 тыс. анализов сырья и продовольствия, уточнили в пресс-службе департамента.

Также работники департамента почти тыс. раз выезжали в казанские детсады и школы для проверки качества продуктов. Отметим, что каждый день департамент кормит около 306 тысяч человек. Причем организация осуществляет поставку еды как в школы, так и в другие соцучреждения. На данный момент комбинат стремится увеличить площади горячего цеха на 50%.