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В Казани за 2023 год благоустроят три сквера на Юнусовской площади
В 2023 году в Вахитовском районе Казани благоустроят три сквера на Юнусовской площади. Здесь высадят кустарники и цветы, уложат газон с автополивом, установят видеокамеры, сиденья, урны и деревянный настил, рассказали в Комитете внешнего благоустройства горисполкома.
Для каждого общественного пространства разработают свой сценарий событийной программы с акцентом на татарскую культуру.
Подготовительные работы на площади уже проведены: специалисты сохранили существующие деревья и укрыли их, чтобы не повредить при благоустройстве.
В сквере возле дома Беркутова уже укладывают брусчатку и обустраивают сети освещения, а на площадке через дорогу устанавливают бортовой камень и готовятся к работе с электросетями.
В сквере по улице Фатыха Карима ремонт еще не начинался, сначала нужно провести работы на подземном газопроводе и только после этого приступать к благоустройству.
В прошлом году открылась первая очередь Юнусовской площади — Сад печали.
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