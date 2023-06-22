В Казани за 2023 год благоустроят три сквера на Юнусовской площади

В 2023 году в Вахитовском районе Казани благоустроят три сквера на Юнусовской площади. Здесь высадят кустарники и цветы, уложат газон с автополивом, установят видеокамеры, сиденья, урны и деревянный настил, рассказали в Комитете внешнего благоустройства горисполкома.

Для каждого общественного пространства разработают свой сценарий событийной программы с акцентом на татарскую культуру.

Подготовительные работы на площади уже проведены: специалисты сохранили существующие деревья и укрыли их, чтобы не повредить при благоустройстве.

В сквере возле дома Беркутова уже укладывают брусчатку и обустраивают сети освещения, а на площадке через дорогу устанавливают бортовой камень и готовятся к работе с электросетями.

В сквере по улице Фатыха Карима ремонт еще не начинался, сначала нужно провести работы на подземном газопроводе и только после этого приступать к благоустройству.

В прошлом году открылась первая очередь Юнусовской площади — Сад печали.