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Экономика 14 декабря 2023 06:30

В Казани за 14,7 млн рублей построят сети теплоснабжения к ЖК в Кировском районе

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В Кировском районе Казани построят сети теплоснабжения к домам жилого комплекса Юдино. Стоимость работ оценивается в 14,7 млн рублей, следует из тендера, размещенного на портале госзакупок.

Заказчиком выступает «Казэнерго». Источником тепловой энергии для подключаемого объекта станет котельная по ул.Железнодорожников. Общая протяженность сетей составит 282,9 метра в непроходном канале. Их проложат на песчаном основании с последующей засыпкой песком.

Ориентировочная дата проведения строительно-монтажных работ — третий квартал 2024 года.

#теплосети #Строительство
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