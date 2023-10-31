В Казани за 142,7 млн рублей реконструируют участок водовода по пр.Камалеева

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В Казани за 142,7 млн рублей проведут реконструкцию участка водовода по пр.Камалеева. Работы развернутся на отрезке от ул.Жиганова до ул.Сахарова. Об этом говорится в тендере, размещенном на портале госзакупок.

Исполнителю предстоит выполнить работы за три месяца с гарантией на пять лет. Комплекс включает земляные работы, демонтаж существующих колодцев, трубопроводной арматуры и фасонных изделий и установку новых, установку полимерного рукава и другие виды работ. Кроме того, подрядчик должен провести уборку и благоустройство территории.

Заказчиком работ выступает «Водоканал», он же профинансирует работы из собственных источников.