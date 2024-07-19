В Казани за 13 млн рублей отреставрируют арку «Красные ворота»

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В Казани отреставрируют арку «Красные ворота» на входе в парк Петрова по улице Халтурина. Объект культурного наследия был построен в 1888 году в честь 100-летия Порохового завода. Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок.

Стоимость работ составит более 13 млн рублей. Специалисты выполнят отмостку по периметру сооружения, гидроизоляцию, усилят фундаменты, проведут локальный ремонт штукатурного слоя отделки фасадов и декоративных элементов, воссоздадут утраченные профили и детали фасадов, восстановят целостность фасадов, заменят металлические перекрытия, такие как покрытие парапетов, аттика, отлива). Кроме того, будут отремонтированы кованые ворота и калитки.