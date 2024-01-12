В Казани за 12,5 млн рублей восстановят инсталляцию «Шатер» и елку у «Чаши»

Власти Казани направят 12,5 млн рулей на восстановление работоспособности инсталляций у Центра семьи «Казан». Об этом говорится в тендере, размещенном на портале госзакупок.

Согласно сметному расчету, средства пойдут на ремонт светодиодной гирлянды и восстановление работоспособности декодера инсталляции «Шатер» и управляемых модулей (пикселей) на каркасе инсталляции «Ель», которые нужны для создания декоративной подсветки.

Самая большая сумма — более 10 млн рублей — будет направлена на восстановление гирлянды, проверку работоспособности которой подрядчик будет проводить в присутствии заказчика. Она состоит из 200 шариков, а ее длина достигает 20 метров.