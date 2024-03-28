В Казани за 12 млн рублей благоустроят территории, где проходил ремонт водопроводов

В Казани проведут благоустройство территорий, на которых ранее проходили работы по текущему ремонту объектов «Водоканала». Это сети водоотведения, водоснабжения и инженерные сети, следует из информации на портале госзакупок.

Благоустройство планируют провести на территории Кировского, Московского «и других смежных районов», говорится в описании закупки. Стоимость работ превышает 12 млн рублей.

Подрядчику предстоит привести в нормативное состояние дороги, тротураы и зеленые зоны. Срок выполнения задания — до 30 октября 2024 года.

Заказчиком и источником финансирования выступает сам «Водоканал».

Фото: © «Татар-информ»