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Экономика 13 октября 2024 23:16

В Казани за 11,9 млн рублей восстановят благоустройство на участке ул.Касимовых

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В Казани почти за 12 млн рублей проведут восстановление благоустройства на участке улицы Братьев Касимовых. Провести работы потребовалось после реконструкции отрезка водопровода, следует из тендера на портале госзакупок.

На проведение работ подрядчику отводится 14 календарных дней. В этот срок он должен провести разборку асфальта и вывезти мусор с территории работ, а затем уложить новое дорожное покрытие, обустроить тротуар, провести озеленение. Проведение благоустройства профинансирует МУП «Водоканал».

#Благоустройство #водоканал
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