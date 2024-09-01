В Казани за 11 млн рублей разработают Стратегию устойчивого развития

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Власти столицы Татарстана планируют за 11 млн рублей разработать Стратегию устойчивого развития города. Соответствующая информация появилась на портале госзакупок.

Из документации к тендеру следует, что исполнителю предстоит провести исследования, которые определят оптимальный вариант развития Казани, изучить успешные практики устойчивого развития в России и мире, привлечь к работе профильных экспертов и различные организации, организовать интервью, опросы, стратегические сессии и воркшопы, после чего разработать итоговую версию стратегии с учетом полученных данных и рекомендаций.

Запланировано проведение двухдневного тренинга для руководителей подразделений исполкома столицы РТ с такими разделами, как системные вызовы и глобальные тренды в области устойчивого развития городов, городских округов и городских агломераций на основе ESG-принципов, поведенческие паттерны людей и экологичный образ жизни, здоровый город как часть повестки ESG — экология и образ жизни, морфология мусорного ведра и форматы управления отходами, официальный ESG-рейтинг Казани, социальные инициативы и коммьюнити — влияние на устойчивое развитие города, предприниматели и бизнес как двигатели ESG-практики.

После тренинга подрядчик создаст минимум пять проектных групп по разным направлениям стратегии. Обязательно должны быть исследованы следующие темы: экологичный и здоровый образ жизни, мышление, поведение, городские сообщества и устойчивый туризм, городская среда и экология мегаполиса, природные ресурсы и биоразнообразие, менеджмент отходов и цикличная экономика, культура и образование, экономика и управленческие методы.

От исполнителя потребуется также провести анализ корпоративных политик и процессов администрации Казани (включая рабочие совещания и документы) для оценки развития существующих практик в области ESG, сравнив их с лучшими известными практиками.

При изучении отечественного и зарубежного опыта предполагается акцент на озеленении городского пространства, доли озелененной территории общего пользования от общей площади озеленения, воздействии на водную среду, системах обращения с отходами, воздействии на атмосферный воздух, воздействии на уникальные экосистемы, обеспечении роста численности населения, доходов и уровня жизни, увеличении числа жителей, систематически занимающихся спортом, уровни осведомленности населения в вопросах экологии.

Итоговый проект Стратегии устойчивого развития должен соответствовать Стратегии социально-экономического развития Казани до 2030 года и в обязательном порядке включать формулировку и обоснование миссии и послания города, выявление и оформление его уникальных конкурентных преимуществ (с обоснованием), постановку и обоснование конкретных перспективных целей и задач с горизонтом планирования, выделение, обоснование и формирование критериев продвижения приоритетных отраслей.

Прием заявок завершится 16 сентября, победителя определят 19 сентября. Ему будет необходимо разработать стратегию к 29 сентября текущего, 2024 года.