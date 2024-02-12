В Казани за 11 дней февраля выпало 95% от месячной нормы осадков

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В Казани продолжаются снегопады, и только за первые 11 дней февраля в городе выпала практически месячная норма осадков, рассказал на деловом понедельнике заместитель руководителя исполкома Игорь Куляжев.

«Прошедший январь щедро осыпал город Казань снегом, он принес почти 170% от месячной нормы осадков, причем за короткий срок <...>. Вместе с тем в феврале январские тенденции продолжились и за первые 11 дней в городе Казани выпала почти месячная норма осадков — 95%, и этот новый снег также добавил работы нашим предприятиям», — прокомментировал он.

Куляжев также отметил, что городские службы работают на пределе своих возможностей, но сбавлять темы сейчас нельзя. Ежедневно на улицах Казани трудятся 750 дорожных рабочих и свыше 1 тыс. единиц дорожной техники. Они разметают снег, посыпают дороги противогололедными реагентами, а в спокойную погоду концентрируются на вывозе снега.

«Каждые сутки на снегоплавильные пункты отправляется более 30 тыс. тонн снега. Всего за эту зиму с улиц Казани вывезли более 1,4 млн тонн. И это по-настоящему огромные цифры, сопоставимые только с зимой 2010-2011 годов, когда за весь зимний период мы вывезли 1,6 млн тонн снега», заключил замруководителя Исполкома города.