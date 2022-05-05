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Ру Тат
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Строительство
5 мая 2022  02:32
Александр Хевронин

В Казани за 100 млн рублей будет возведена новая школа на 1,5 тыс. человек

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В столице Татарстана планируется строительство новой общеобразовательной школы, рассчитанной на 1,5 тыс. учащихся. Из бюджета республики выделят свыше 100 млн рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Согласно документации, подрядчику необходимо будет подготовить территорию для строительства, возвести здание, проложить внешние и внутренние коммуникации и сети обеспечения, обустроить дороги и подъезды, а также благоустроить прилежащую территорию после строительства.

Заказчиком проекта выступает «Главное инвестиционно-строительное управление Республики Татарстан». Оно будет принимать заявки от участников до 12 мая этого года, а 16 мая будет определен победитель. Крайний срок исполнения работы – 30 ноября 2022 года.

#Казань #госзакупки #строительство школы
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