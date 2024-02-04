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В Казани юристы по трудовому праву могут рассчитывать на зарплату до 120 тыс. рублей
Казанские работодатели предлагают юристам по трудовому праву зарплату до 120 тыс. рублей. Таковы результаты исследования, проведенного в январе сервисом по поиску работы SuperJob.
«Зарплатный максимум для юриста по трудовому праву в производственных компаниях Москвы достигает 180 тысяч рублей, в Санкт-Петербурге — 150 тысяч рублей, в Казани — 120 тысяч рублей в месяц», — отмечается в сообщении.
Чаще всего самый большой заработок предлагают крупные компании — им нужны специалисты со стажем от 7 лет и более, с опытом судебной практики по трудовым спорам.
Рассчитывать на зарплату от 45 до 52 тыс. в Казани могут сотрудники, имеющие высшее юридическое образование, отличные знания трудового и гражданского права, арбитражных и гражданских процессов, законодательства в сфере защиты персональных данных, правовых систем «КонсультантПлюс», «Гарант» и опыт работы от 2 лет.
Самый большой заработок — от 90 до 120 тыс. рублей — смогут получить кандидаты с опытом работы в компании с численностью персонала от 1 тыс. человек или компании с развитой филиальной сетью или холдинге, стажем от 7 лет.
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