В Казани юристы ответили более чем на 50 вопросов граждан

Фото: пресс-служба Минюста РТ

Министерство юстиции Татарстана организовало мероприятие по оказанию бесплатной юридической помощи жителям республики. Юристы из профильных министерств, федеральных и надзорных органов ответили более чем на 50 вопросов граждан. Акция в Доме дружбы народов РТ была приурочена к Дню Республики Татарстан и Дню города Казани, сообщает пресс-служба республиканского Минюста.

«Мы пригласили специалистов из различных органов государственной власти. В числе приглашенных <...> — сотрудники республиканских министерств, федеральных органов, прокуратуры, Госюрбюро, а также представители Пенсионного фонда, Адвокатской и Нотариальной палат РТ», — отметил первый заместитель министра юстиции РТ Илья Гомзик.

В связи с этим чиновник выразил уверенность, что подобный комплексный подход позволяет всесторонне рассматривать вопросы, которые часто могут касаться различных областей права — например, гражданского, семейного, трудового или административного права.

Некоторые из татарстанцев интересовались процедурой установления опекунства над несовершеннолетними детьми. Специалисты разъяснили порядок подачи заявления, сбора необходимых документов и оформления опекунства. Многим посетителям оказались необходимы консультации по противодействию мошенникам.

Беспокоили жителей республики и вопросы реабилитации инвалидов. Они спрашивали о доступных программах реабилитации, порядке получения государственной поддержки и льгот. Юристы предоставили информацию о действующих программах и объяснили порядок их оформления.

Оказались затронуты и вопросы оформления и раздела наследства. Татарстанцы интересовались сроками вступления в наследство, порядком оформления наследственных прав и разделом наследственного имущества. Специалисты разъяснили юридические аспекты этих процессов и дали практические рекомендации.

Помимо прочего, некоторые граждане выразили несогласие с начислениями за жилищно-коммунальные услуги. Юристы проконсультировали их о порядке оспаривания счетов за ЖКХ, основаниях для перерасчета и способах защиты своих прав.

«Это очень большая помощь для нас, нуждающихся. Я оказался на этом мероприятии впервые. У меня была проблема по социальной защите, и мою проблему решили. Спасибо!», — заметил один из пришедших на прием жителей Казани — Р. Ф. Иксанов. Он выразил надежду, что подобные мероприятия будут проводиться чаще и станут регулярными.

Министерство юстиции Республики Татарстан в свою очередь выразило благодарность всем участникам акции за совместную работу. Все мероприятия по предоставлению бесплатной юридической помощи организуются в рамках государственной программы «Развитие юстиции в Республике Татарстан».