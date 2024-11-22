«Татарский орнамент поможет»: Юные художники украсили центр «Новая планета» в Казани

Ученики казанской художественной школы №4 в рамках проекта бюро Русфонда в Татарстане «Татарский орнамент в декоративно-прикладном творчестве для детей с расстройствами аутистического спектра (РАС) и другими ментальными нарушениями» украсили рисунками одно из помещений центра «Новая планета» для детей с ограниченными возможностями. В благотворительной акции приняли участие около 50 учеников во главе с педагогом Эллой Сысоевой.

«Я обсудила с директором художественной школы Ладой Выборновой наше участие в проекте руководителя бюро Русфонда в Татарстане Натальи Сперанской. Мы могли бы помочь детям с аутизмом, украсив стены в центре. А вообще, наша школа уже не в первый раз принимает участие в подобных благотворительных акциях» - поделилась Сысоева.

В основу проекта легло собрание известного в Казани архитектора, художника и педагога Петра Тихоновича Сперанского (1890–1964), который занимался подробным изучением татарского орнамента и собрал два альбома с зарисовками. Дети младшего возраста с РАС и ментальными нарушениями будут изучать танграмы – головоломки, состоящие из нескольких элементов на основе растительных узоров из альбомов художника. Дети постарше смогут раскрашивать орнаменты в специально изданных альбомах-раскрасках. Данная методика, по утверждению специалистов, поможет развитию у детей навыков визуально-моторной координации, письма, мелкой моторики, концентрации внимания. Подростки и молодые взрослые смогут обучиться переносу узоров на ткань или кожу, что поможет им в освоении профессии.





Кроме настенных рисунков еще восемь работ начинающих художников были переданы в дар центру.





«Если вдруг в центре будет ремонт, и роспись придется убрать, то наши картины останутся и смогут украсить стены. Ребята работали под вдохновением – им хотелось сделать красиво, чтобы было приятно смотреть, чтобы у зрителя было тепло на душе. Важно, что они в процессе работы много узнали о татарском орнаменте», – отметила Сысоева.

Фото: Казанской художественной школы №4