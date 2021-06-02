В Казани юные предприниматели передали деньги на поддержку Детского хосписа

В Казани на благотворительной ярмарке дети собрали почти 10 тыс. рублей в поддержку Детского хосписа. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики РТ.

Ярмарка прошла в рамках акции #Мойбизнеспомогает на бульваре-крыше торгового центра KazanMall. Девятнадцать детей-предпринимателей продавали свои товары, на которых заработали более 39 тыс. рублей. Детскому хоспису ребята передали часть денег, а также подарки — фломастеры, чай, натуральное мыло, раскраски и сладости собственного производства.

«Я представила себя на месте беспомощного ребенка, и у меня заболело сердце, и захотелось хоть чем-нибудь помочь. Еще бы я вместе с семьей хотела поехать в хоспис, и предложить свою помощь, и пообщаться с детьми», — рассказала юная участница ярмарки Милана Миль.

Благотворительная акция #Мойбизнеспомогает стартовала 26 мая, в День российского предпринимательства. В этот день предприниматели республики встречались с Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым. До 5 июня детские ярмарки пройдут в Нижнекамске, Набережных Челнах и Альметьевске.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Казани прошел концерт в поддержку детского хосписа.