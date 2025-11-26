В Казани юные музыканты с ОВЗ выступили на гала-концерте фестиваля «Мечта без границ»

Фото предоставлено организаторами мероприятия

В столице Татарстана, в культурном центре «Чулпан», состоялся гала-концерт инклюзивного фестиваля «Мечта без границ». Об этом сообщают организаторы мероприятия.

Юные музыканты с ограниченными возможностями здоровья выступили на большой сцене в качестве солистов оркестра, исполнив произведения Вольфганга Амадея Моцарта, Оскара Ридинга, Алека Роули, Сергея Рахманинова, Зигмунда Ромберга, Нура Даутова и Бориса Трояновского.

Участниками гала-концерта стали: Аиша Абдуллина (фортепиано), Аида Абдуллина (скрипка), Анна Манюхина (скрипка), Хафиз Садертдинов (фортепиано), Джамиль Хамитов (скрипка), Амир Гумеров (фортепиано), Тамирлан Гилязетдинов (балалайка), Екатерина Гришина и Имиль Хамидуллин (фортепианный дуэт)

В завершение первого отделения выступил Инклюзивный сводный хор «Трамплин» (художественный руководитель и хормейстер – Анна Кутепова).

Оркестр «Солисты Казани», коллектив центра «Идиллия Арт», с которым на протяжении всего фестиваля выступали юные участники, во втором отделении представил программу из трех знаменитых произведений. Прозвучали «Простая симфония» Бенджамина Бриттена, Концерт для фортепиано с оркестром d-moll Вольфганга Амадея Моцарта и Концертная фантазия Игоря Фролова на темы из оперы «Порги и Бесс» Джорджа Гершвина. Дирижер оркестра – Айдар Ниязов, художественный руководитель – Азат Нургаянов.

В качестве солистов выступили лауреаты международных конкурсов – пианистка Аделия Зарифуллина и скрипач Азат Нургаянов.

На сцене прозвучали слова благодарности Президентскому фонду культурных инициатив, партнерам проекта и художественному руководителю фестиваля – известной пианистке, педагогу, кандидату искусствоведения Юлии Монастыршиной.

Организовал фестиваль Центр развития творческой молодежи «Идиллия Арт». Его руководителем является выпускница Казанской консерватории имени Назиба Жиганова, пианистка, депутат Молодежного парламента при Госсовете РТ Аделия Зарифуллина. Проект воплощается в жизнь при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.