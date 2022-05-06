В Арт-резиденции «Созвездие-Йолдызлык» отметили приближающееся 9 Мая концертом

Фото: © Владимир Васильев

В Арт-резиденции «Созвездие-Йолдызлык» состоялся праздничный концерт, приуроченный ко Дню Победы. Волшебство на сцене творили лауреаты и победители республиканского фестивального движения из Пестречинского, Аксубаевского и Зеленодольского районов, а также Казани.

«9 мая — это день, который становится поводом, чтобы вся страна вспомнила о героизме наших дедов и прадедов. О тех, кто защищал нашу Родину. Именно благодаря им сегодня мы можем свободно гулять, дышать и радоваться каждому моменту жизни», — поделились эмоциями юные участники программы.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Искрометными танцами и задушевными песнями о счастливом детстве и любви к Родине ребята делились с представителями советов ветеранов Кировского, Московского и Приволжского районов Казани, ставшими почетными гостями концерта.

«Мы обращаем особое внимание на репертуарную составляющую выступлений наших детей. С малых лет они хорошо знают и с удовольствием исполняют патриотические песни. Ведь в этих песнях заложены заветы наших предков. Это наш культурный код, наше достояние, которое сохраняет суверенитет нашей страны. Ведь как, если не через произведения, которые сосредотачивают в себе духовные и нематериальные ценности, воспитать в молодом человеке преданность и любовь к своему Отечеству, к своему народу и готовность к любым жертвам и подвигам во имя интересов Родины», — отметил генеральный продюсер фестивального движения, руководитель арт-резиденции Дмитрий Туманов.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

К восходящим звездам эстрады на сцене присоединились их старшие товарищи — артисты арт-резиденции, а украшением музыкальных номеров стало танцевальное сопровождение от участников Театра танца «Дорога из города».

«Кто-то сказал: „Забудете эту войну — ждите новую“. Так вот, именно благодаря таким концертам продолжаются традиции, заложенные нашими предками, и сохраняется память о подвиге наших героев», — уверен лауреат международных фестивалей Владимир Шнитко.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Напомним, что воспитанники «Созвездия-Йолдызлык» традиционно дают концерты, приуроченные ко Дню Победы, во всех районах республики. Кроме того, каждый юбилейный год со Дня Победы в Великой Отечественной войне, проект посвящен светлому празднику. Участники «Созвездия» демонстрируют номера и на традиционных концертах летней смены фестиваля в Крыму для ветеранов-подводников, офицеров и матросов Черноморского флота России.