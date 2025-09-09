В Казани японские мастера провели международный семинар по кендо

Фото: Всероссийская федерация кендо

В казанском Центре гребных видов спорта состоялся международный семинар по кендо под руководством сэнсэя Мицуру Ёсияма. Мероприятие объединило свыше 150 спортсменов из более чем двадцати регионов России – от Калининграда до Красноярска. Мероприятие организовано при поддержке Татарско-японского культурно-информационного центра «Сакура»

Для участников была подготовлена обширная учебно-методическая программа, включавшая в себя как лекции для руководителей региональных федераций и клубов, так и отдельные тренировки для спортсменов разных уровней подготовки.

«Такой формат взаимодействия всегда повышает профессионализм руководителей, но самое главное – вдохновляет ставить амбициозные цели и добиваться новых побед», – отметил в приветственном слове на открытии семинара сэнсэй Ёсияма.

Японские мастера меча не посещали Россию с 2019 года. Среди приглашенных были: один из первых популяризаторов кендо в России Окада Кунио , Като Мотоити – который еще в 1989 году стал первым преподавателем современного японского фехтования в Москве, и другие специалисты высшего ранга в кендо. Именно благодаря поддержке этих сенсеев кендо в нашей стране получило развитие на очень высоком уровне. Россияне неоднократно становились призерами и победителями Чемпионатов Европы, а сейчас успешно выступают и на Азиатских международных чемпионатах.

«Казань исторически является местом для диалога культур и нынешний семинар в очередной раз подтвердил важность и ценность таких встреч. Каждый из участников не только повысил уровень своего мастерства, но и обрел новые знакомства. Экс-премьер министр Японии Рютаро Хасимото однажды заявил: "каждый, кто занимается кендо – мой друг". Я полностью с этим согласен. И надеюсь, что подобные мероприятия станут доброй традицией», – поделился с журналистом «Татар-информ» президент Всероссийской федерации кендо Владислав Толкишевский.