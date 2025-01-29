В Казани художник из Мурманска Алексей Сопкин представит выставку «Маяк»

Много лет проживший в Заполярье художник Алексей Сопкин, разработчик дизайна для федеральных операторов сотовой связи, банка и сети продовольственных магазинов, откроет в Казани выставку под названием «Маяк». Масляные холсты, графика на стекле, керамическая плитка, светящиеся объекты из неона и видео — более полусотни произведений современника с 7 февраля и до 3 апреля будет экспонировать Belova art gallery.

Экспонируемые работы представят три значимых сюжета. Это истории о белом зайце («светлая сторона» в творчестве), о черном коте («темная сторона», связанная с экзистенциальными переживаниями) и портреты.

Работа Алексея Сопкина из серии о белом зайце Фото предоставлено Belova art gallery

«Художник с 2019 по 2023 год жил в Казани. Два года назад прошел в финал открытого конкурса (опен-колл), который объявила наша галерея, а затем стал с нами сотрудничать, участвуя во многих ярмарках. Теперь мы решили провести его персональную выставку», — прокомментировали предстоящий вернисаж «Татар-информу» в пресс-службе галереи.

Название выставки «Маяк» отсылает к поиску собственного пути каждым из персонажей работ художника и каждым из зрителей, кто увидит его работы. Придуманные мастером герои часто куда-то добираются, преодолевают препятствия благодаря маяку внутри самих себя. Кого-то из них казанцы прежде могли видеть в пространстве улиц, ведь впервые они появились на стикерах в городах, где бывал художник. Позже Сопкин стал сопровождать свои работы фразами.

От 10 тыс. до 140 тыс. рублей — так оценивает стоимость произведений художника рынок современного искусства.

Работа Алексея Сопкина из серии о черном коте Фото предоставлено Belova art gallery

К слову, самого художника на вернисаже не будет — его путь сейчас пролегает не через Казань. Однако в день открытия выставки по ней запланирована кураторская экскурсия.