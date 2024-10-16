В Казани хозяину магазина пришлось снять нелегальную вывеску и оплатить штраф в 0,5 млн

Пресс-служба ГУФССП России по Республике Татарстан

В Кировском районе Казани хозяину магазина пришлось снять нелегальную вывеску и оплатить неустойку в полмиллиона рублей. Мужчина незаконно установил крупную вывеску с текстом «МЯСО HALAL».



Суд постановил, что конструкцию необходимо убрать. Судебные приставы связались с бизнесменом и разъяснили, что вывеску придется убирать за свой счет в ближайшее время.



Однако мужчина приставов не послушал и вывеску сразу убирать не стал. Каждый день начислялась неустойка, когда сумма долга составила более полумиллиона рублей, предприниматель понял, что долг лучше оплатить, а вывеску убрать.