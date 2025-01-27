В Казани хозяйка кафе предстанет перед судом за неуплату налогов на 4,5 млн

Казани хозяйка кафе предстанет перед судом за неуплату налогов.

Выяснилось, что на протяжении двух лет предпринимательница путем внесения в налоговые декларации липовых сведений, уклонилась от уплаты налога на доходы физических лиц на сумму более 4,5 миллионов рублей.

Кроме того, во время обыска в кафе, выявлены грубые нарушения санитарно-эпидемиологических правил, нарушения в противопожарной безопасности, а также миграционного законодательства.

Оказалось, что часть работников заведения проживала на верхних этажах здания кафе.