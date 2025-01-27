news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
Происшествия 27 января 2025 17:15

В Казани хозяйка кафе предстанет перед судом за неуплату налогов на 4,5 млн

Казани хозяйка кафе предстанет перед судом за неуплату налогов.

Выяснилось, что на протяжении двух лет предпринимательница путем внесения в налоговые декларации липовых сведений, уклонилась от уплаты налога на доходы физических лиц на сумму более 4,5 миллионов рублей.

Кроме того, во время обыска в кафе, выявлены грубые нарушения санитарно-эпидемиологических правил, нарушения в противопожарной безопасности, а также миграционного законодательства.

Оказалось, что часть работников заведения проживала на верхних этажах здания кафе.

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
Профессор назвал категории россиян, кому увеличат пенсии

Профессор назвал категории россиян, кому увеличат пенсии

26 января 2025
Чай с хазратом: «Мы с вами стали настолько жесткими, что перестали видеть чудо»

Чай с хазратом: «Мы с вами стали настолько жесткими, что перестали видеть чудо»

26 января 2025