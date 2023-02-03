В Казани хотят завершить разработку проекта этапа кольцевой железной дороги в 2023 году

В Татарстане в этом году планируют завершить разработку проектно-сметной документации по первому этапу Кольцевого железнодорожного движения Казани и получить заключение Главгосэкспертизы России. Об этом сообщил глава Миндортранса республики Фарит Ханифов на заседании коллегии ведомства.

Министерству транспорта и дорожного хозяйства Татарстана совместно с Горьковской и Куйбышевской железными дорогами необходимо выполнить работы по развитию пассажирской пригородной железнодорожной инфраструктуры, рассказал докладчик. В частности, построить четыре новые железнодорожные платформы и благоустроить прилегающие территории к семи железнодорожным платформам, уточнил он.

«Необходимо также завершить разработку проектно-сметной документации по реконструкции вокзального комплекса “станция Зеленый Дол” в Зеленодольске», – поделился планами на 2023 год министр.

По словам Ханифова, в 2022 году «РЖД» проинвестировали в железнодорожную инфраструктуру Татарстана более 4 млрд рублей, в том числе Горьковская дорога – 3,7 млрд рублей, Куйбышевская – 385 млн рублей.

Железнодорожным транспортом было отправлено более 7 млн пассажиров, что больше на 6,5% по сравнению с 2021-м. Перевезено свыше 16,5 млн тонн грузов, что на 9,4% выше уровня предыдущего года, отметил министр транспорта и дорожного хозяйства.

При этом Ханифов заметил, что пока не решен вопрос по реализации проекта строительства новой железнодорожной ветки общего пользования станция Тихоново – станция Тракторная для резидентов ОЭЗ «Алабуга» протяженностью 10,2 км. «Порядка 5 тыс. сотрудников ОЭЗ “Алабуга” вахтовым методом приезжают на работу из соседних городов и даже регионов», – подчеркнул он.

Протяженность железнодорожных линий по Татарстану составляет 1 889 километров.