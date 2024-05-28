В Казани хотят запустить турмаршрут на электричке в Храм всех религий

Пригородная пассажирская компания «Содружество» планирует запустить туристический маршрут на электричке в Храм всех религий в Казани. Об этом журналистам сообщил начальник отдела по организации перевозок и обслуживанию пассажиров этой организации Николай Еремцов.

«Планируем реализовать туристический маршрут с экскурсией. Хотим наладить сотрудничество с представителями храма, чтобы можно было к нам обращаться, и мы бы организовывали перевозку, встречу и экскурсию», – рассказал спикер.

По его словам, для организации туристического маршрута могут использоваться регулярные пригородные железнодорожные направления, предусмотренные в расписании. Эти поезда едут в сторону Свияжска, Зеленодольска, Канаша, Нижнего Новгорода и останавливаются в Старом Аракчино.

Еремцов отметил, что на электричке достаточно удобно добираться до Храма всех религий. В частности, близко расположена станция. Продолжительность поездки занимает 15 минут, стоимость проезда составляет всего 36 рублей в одну сторону.