В Казани хотят увеличить штрафы за самовольную расклейку объявлений

В Казани планируют ужесточить меры против незаконного размещения рекламных листовок и объявлений. С соответствующим предложением на деловом понедельнике выступил начальник Управления административно-технической инспекции (УАТИ) Артур Мухаметшин.

По его словам, значительная часть печатной продукции появляется на опорах освещения, светофорах, дорожных знаках и остановках общественного транспорта, что негативно сказывается на внешнем облике города. Несмотря на регулярные рейды и действующие штрафы, нарушители продолжают работу. Одной из причин называют слишком низкие санкции для физических лиц.

В УАТИ предложили увеличить штраф по статье 3.5 КоАП РТ с 1 тыс. до 3 тыс. рублей – аналогично наказаниям за несанкционированную торговлю.

«Если вы, Ильсур Раисович (Метшин – прим Т.-и), поддержите эту законодательную инициативу, УАТИ готово оперативно обратиться в Государственный совет РТ с соответствующим запросом. Мы продолжаем работу как с балансодержателями объектов, так и с компаниями, занимающимися расклейкой», – отметил Артур Мухаметшин.

Инспекция также изучает деятельность организаций, которые нанимают людей для массовой расклейки объявлений. Чаще всего это так называемые «рабочие дома» – приюты для людей в трудной жизненной ситуации. Формально учреждения предоставляют жилье и питание, но при этом присутствует коммерческий интерес: жители с зависимостями или другими проблемами выполняют подработки и отдают значительную часть заработанного руководству.

Сейчас специалисты УАТИ собирают информацию о таких объектах. По предварительным данным, в Казани функционирует от 100 до 300 «рабочих домов».

С начала 2025 года инспекторы составили 3 157 административных материалов – на 9% больше, чем за тот же период прошлого года. Из них 2 194 протокола связаны с нарушениями в сфере размещения наружной информации, что вдвое превышает показатель прошлого года.

Наибольшее количество нарушений приходится на размещение печатной продукции в неустановленных местах, несоблюдение требований при земляных работах, несвоевременный уход за фасадами, а также самовольную установку шлагбаумов и ограждений.